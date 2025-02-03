Дом культуры в Климовском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Дом культуры в Климовском районе подрядчик отремонтировал с нарушением срока и после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Климовского района выявила нарушения законодательства при реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» нацпроекта «Культура».

Так, межпоселенческий дом культуры заключил контракт на капремонт ДК в селе Хохловка с индивидуальным предпринимателем. Но в установленный документом срок подрядчик с работой не справился.

Предпринимателя суд привлёк к административной ответственности и оштрафовал. После этого ремонт в ДК завершился.