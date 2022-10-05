Два брянца умерли от коронавируса за сутки

За минувшие сутки от COVID-19 умерли два человека, сообщил оперштаб Брянской области.

201 брянец подхватил коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Два человека попали в больницу. Ещё два скончались от заболевания. Победили болезнь 339 жителей.

Всего на 5 октября коронавирусом заразились 181659 человек в Брянской области. 4085 жителей умерли.