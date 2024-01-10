Брянская прокуратура требует обеспечить лекарством ребёнка-инвалида

Брянская прокуратура требует обеспечить устройством для инфузии ребенка-инвалида, страдающего диабетом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Суражского района выявила нарушения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения. Так, врач выписал рецепт для получения устройства для инфузии. Оно необходимо ребенку, страдающему диабетом, для поддержания уровня сахара в крови. Но в аптеке медицинское изделие родителям ребёнка-инвалида не выдали.

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить ребенка нужным изделием.