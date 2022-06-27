Экзамен по истории на 100 баллов сдали 14 брянских одиннадцатиклассников

Больше 20% участников получили более 80 баллов.

Единый государственный экзамен по истории на 100 баллов сдали 14 одиннадцатиклассников Брянской области, сообщили в региональном департаменте образования.

Историю в регионе сдали более 900 выпускников. 80 и более баллов набрали 21,5% участников экзамена. 14 человек стали стобалльниками. Среди них, выпускница Дятьковской школы № 3 Вероника Феоктистова. Для девушки максимальный результат уже второй. Ранее она получила высший балл на экзамене по русскому языку.

«Историю нужно понимать, тогда любые даты, термины и карты не будут вызывать трудностей. Постоянная работа над собой и искреннее желание изучать историю помогут сдать ЕГЭ на высший балл», – отметила Вероника Феоктистова.