Глава администрации брянского села получила условный срок за служебный подлог

Главе села Карачевского района суд назначил условное лишение свободы за служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Карачевский районный суд рассмотрел уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге. На скамье подсудимых оказались 57-летняя глава администрации сельского поселения Карачевского района.

По версии следствия, в январе 2023 года для отбывания наказания в администрацию направили мужчину, осужденного к 240 часам обязательных работ. Глава администрации была знакома с его родителями. Женщина вносила в табеля информацию о времени якобы проведенном осужденным на работе. Эти документы они направила в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом мужчина жил и трудился в Москве. На самом деле он отработал только 18 часов.

Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно и на два года запретил занимать должности в муниципальных органах власти. Решение не вступило в законную силу.