Глава брянского села незаконно оформил в собственность землю с прудом

Глава сельской администрации незаконно оформил в собственность участок земли с прудом общего пользовани. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Суземского района пожаловались жители деревни Щепетлево. Они рассказали о нарушении их прав на свободный доступ к водному объекту.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в октябре 2023 года новый глава сельской администрации оформил в собственность участок прудом. А он является объектом общего пользования. Прокурор обратился в суд с иском. Он требует лишить ответчика собственности на землю с учетом площади пруда и его водоохранной зоны.

Документ находится на рассмотрении.