Главный инженер из Надыма не забывает Брянск

Главный инженер «Газпром добыча Надым» Владимир Полозов не забывает Брянск и свой институт.
Владимир Полозов – выпускник Брянского института транспортного машиностроения (нынешнего БГТУ). Уже более 25 лет он работает в РАО «Газпром». Владимир Полозов начинал как машинист технологических компрессоров. А сейчас трудится в должности главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Надым».
Накануне Дня Победы в Надыме в сквера имени Юрия Топчева в Надыме газовики высадили 90 кедровых сосен в рамках акции «Сад памяти».
«Мой дед, Полозов Денис Константинович, погиб на Курской дуге. Светлая память ему. Посаженные мной деревья — в честь деда. Считаю, что, участвуя в таких экологических мероприятиях, мы создаём ещё один оазис красивого города. И наша память, которую свято бережём, — это главное, что у нас осталось о войне», — сказал Владимир Полозов.
Он также не забывает Брянск и свой институт. Нынешний ректор БГТУ Олег Федонин в одно время учился с Владимиром Полозовым.
«Очень замечательно, когда наши выпускники не теряют связь с нами. Владимир Николаевич, когда бывает в отпуске, заходит к нам, рассказывает о работе, планах на будущее, интересуется сегодняшними студентами, уровнем их подготовке. Благодаря таким людям, которые переживают за вверенный участок работы, можно быть уверенным, что будущее нашей газовой отрасли в надёжных руках, оно будет и далее поступательно развиваться на благо России и родной Брянщины», – подчеркнул Олег Федонин.
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