Главу сельского поселение брянский суд оштрафовал за отсутствие фонарей

Главу сельского поселение брянский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за отсутствие фонарей и неправильные площадки для сбора мусора.

В прокуратуру Выгоничского района пожаловались жители Сосновского сельского поселения. проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности На улице Заречная в поселке Десна, а также по улицам Школьная, Деснянская, Набережная и Цветочная в деревне Переторги на дороге нет стационарного освещения.

Кроме того, проверяющие нашли нарушения при организации сбора твердых коммунальных отходов. Так, площадки по улицам Цветочная и Деснянская в деревне Переторги не ограждены забором, а под контейнерами отсутствует твердое покрытие.

На главу администрации сельского поселения прокуратура составила несколько протоколов. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.