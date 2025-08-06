Главу сельской администрации брянский суд оштрафовал за дорогу с ямами

Главу сельской администрации брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за дорогу с ямами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного комства выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в Погарском районе. В селе Борщово на всем протяжении улицы Александра Яковца дорога была разбита. Ямы и выбоины затрудняли движение транспорта. А по улице ежедневно ездит школьный автобус.

Прокурор внес представление главе администрации сельского поселения, потребовав отремонтировать дорогу. Также чиновника привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры ремонт на улице Александра Яковца сделали.