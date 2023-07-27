Град и штормовой ветер ожидает Брянщину в последнюю пятницу июля этого года

Грозы с градом и штормовой ветер ожидают Брянскую область в последнюю пятницу уходящего июля этого года. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В пятницу, 28 июля, в Брянской области будет облачно с прояснениями и пройдут дожди. Также в некоторых районах прогремят грозы и выпадет град. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c с порывами 15-17 м/с.

Температура ночью опустится до +13ºC . Днём воздух прогреется до +24ºC.