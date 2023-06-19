Гроза и град накроет Брянщину во вторник

Грозу и град прогнозируют в Брянской области во вторник. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 20 июня, в Брянской области будет переменная облачность. Ночью и днём ожидается дождь, в том числе с грозой и градом. Северный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 17 м/с во время грозы.

Температура ночью опустится до +9ºC. Днём воздух прогреется до +28ºC.