Грозы прогремят на Брянщине в пятницу

В пятницу на Брянщине прогремят грозы и пройдёт дожди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В пятницу, 19 мая, в Брянской области будет переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, а днём прогремят грозы. Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до +9ºC . Днем воздух прогреется до +24ºC.