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Информация о выдаче брянскому сироте разрушенного дома оказалась фейковой

2024, 24 января 18:35 Разное
Информация о выдаче брянскому сироте разрушенного дома оказалась фейковой
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Информация в соцсетях о выдаче брянскому сироте развалившегося дома в деревне Березина оказалась фейковой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Сотрудники надзорного ведомства проверили информацию, опубликованную в в группе «Подслушано Унеча»  соцсети  «ВКонтакте». Речь там шла о якобы выдаче сироте дома с выбитыми окнами и разобранными полами в переулке Садовом в деревне Березина. 

Сотрудники ведомства выяснили, что информацию разместил житель Унечского района, который действительно в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. Но в администрацию о необходимости обеспечить его жильём он не сообщал и на учёте не состоял. Поэтому никакую жилплощадь мужчине не выдавали.

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