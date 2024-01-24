Информация о выдаче брянскому сироте разрушенного дома оказалась фейковой

Информация в соцсетях о выдаче брянскому сироте развалившегося дома в деревне Березина оказалась фейковой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства проверили информацию, опубликованную в в группе «Подслушано Унеча» соцсети «ВКонтакте». Речь там шла о якобы выдаче сироте дома с выбитыми окнами и разобранными полами в переулке Садовом в деревне Березина.

Сотрудники ведомства выяснили, что информацию разместил житель Унечского района, который действительно в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. Но в администрацию о необходимости обеспечить его жильём он не сообщал и на учёте не состоял. Поэтому никакую жилплощадь мужчине не выдавали.