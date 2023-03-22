Избивший 80-летнюю мать брянец отправится в колонию

Житель Злынковского района, избивший свою пожилую мать, на два с половиной года отправился в колонию, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель села Лысые.

Вечером 17 марта 2022 года мужчина избил свою 80-летнюю мать, 1942 года рождения. Пенсионерка получила тяжкий вред здоровью.

Суд отправил виновного на два с половиной года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.