Кражу денег у пенсионерки раскрыли брянские полицейские

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в краже. 45-летняя жительница Почепского района не раз уже была судима. Злоумышленница проникла в чужой дом через незапертую входную дверь.

Требуется специалист Как в регионе поддерживают и развивают целевое обучение? В Смоленской области растёт заинтересованность абитуриентов в заключении договоров целевого обучения – ведь таким молодым специалистам после получения высшего или средне-профессионального образования гарантировано трудоустройство. Есть и повышенный интерес к этому со стороны различных компаний. Целевое обучение позволяет соединять студента и будущего работодателя. Благодаря механизму государственные и частные

Поплаваем? В Смоленске будет построен многофункциональный семейно-оздоровительный центр. Новый спортивный объект планируется открыть в 2027 году. О таких планах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, на реализацию проекта будет направлено более 1,3 млрд рублей. 630 млн рублей из них – это субсидия из федерального бюджета в рамках проекта «Я выбираю спорт» Минспорта России, а 533

Фермерский уголок В разных уголках региона смоляне заняты в сфере АПК. Благодаря их труду жители имеют возможность приобретать натуральные и качественные продукты, в сёлах создаются рабочие места, а регион повышает свою продовольственную безопасность. Представить выращенную продукцию, поделиться успехами и поделиться опытом смоленские аграрии смогли на традиционном Дне фермера, который в этом году прошёл 15 июня на базе

Новые подходы В начале июня кадровые перестановки произошли в руководстве Вяземского района – и.п. главы муниципалитета стал Олег Смоляков, ранее возглавлявший Кардымовский район. На минувшей неделе губернатор Василий Анохин встретился с первым лицом Вяземского района и обсудил с ним план развития муниципалитета – стратегически важного для области. «Определил ключевые приоритеты работы – это ЖКХ, дороги, здравоохранение и

Нарастить поддержку О разработке и реализация совместных с ВТБ инвестпроектов договорились Василий Анохин с заместителем президента – председателя правления Банка Денисом Бортниковым. Сотрудничество с банком будет способствовать техническому перевооружению и модернизации смоленских предприятий. К слову, регион уже давно успешно взаимодействует с банком. При поддержке ВТБ реализованы крупные проекты по строительству птицеводческого комплекса в Смоленском районе, растениеводческого комплекса