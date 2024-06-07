Кражу телевизора из дома раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в кражу телевизора из дома новой знакомой задержали брянские полицейские. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Из её дачного дома ночью пропали телевизор и мобильный телефон. Ущерб заявительницы оценила в 13 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. 37-летний уроженец Волгоградской области ранее был судим. С потерпевшей он познакомился на улице. Женщина пригласила нового приятеля в гости. После распития спиртного хозяйка жилья уснула. Гость ушёл, прихватив с собой технику. Похищенное он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение. Технику стражи порядка изъяли и вернули потерпевшей.