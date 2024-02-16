Крупный штраф грозит жительнице брянского села за продажу алкоголя подростку

Крупный штраф грозит жительнице брянского села Дохновичи за продажу алкоголя 17-летнему парню. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции выявили факт нарушения закона в Стародубском районе. В магазине в селе Дохновичи алкоголь приобрёл 17-летний парень. Продавец возрастом юноши не поинтересовалась.

Стражи правопорядка выяснили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Она была за это оштрафована.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно». Женщине грозит до 80 тысяч рублей штрафа или исправительные работы.