Город32

Крупный штраф грозит жительнице брянского села за продажу алкоголя подростку

2024, 16 февраля 10:16 Разное
Крупный штраф грозит жительнице брянского села за продажу алкоголя подростку
Источник фото

Крупный штраф грозит жительнице брянского села Дохновичи за продажу алкоголя  17-летнему парню. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Сотрудники полиции выявили факт нарушения закона в Стародубском районе. В магазине в селе Дохновичи алкоголь приобрёл 17-летний парень. Продавец возрастом юноши не поинтересовалась. 

Стражи правопорядка выяснили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Она была за это оштрафована. 

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно». Женщине грозит до 80 тысяч рублей штрафа или исправительные работы.

Читайте также
Прокуратура требует отремонтировать мост в Мглинском районе
16 февраля 15:38
Прокуратура требует отремонтировать мост в Мглинском районе
Ушёл из жизни актёр брянского театра драмы Иосиф Камышев
16 февраля 15:17
Ушёл из жизни актёр брянского театра драмы Иосиф Камышев
Более 15 тонн груш без документов задержали брянские таможенники
16 февраля 15:05
Более 15 тонн груш без документов задержали брянские таможенники
Муниципалитеты Брянщины получили 15 новых автомагазинов
16 февраля 14:30
Муниципалитеты Брянщины получили 15 новых автомагазинов

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Центр бесплатной юридической помощи открыли в Брянске
Происшествия
Троих брянцев обвиняют в убийстве односельчанина
Разное
Приставы вернули деньги участнику спецоперации по решению брянского суда
Происшествия
Два беспилотника нарушили границу Брянской области
Лента новостей
Беспилотник-разведчик сбили военные над Стародубским районом

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»
Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»

Видеосервисы Wink.ru и KION сообщают о старте съемок документального сериала «‎Тайны Карениной» (18+) по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!».

Новый павильон для прохода пассажиров открылся на вокзале Брянск-Орловский
Новый павильон для прохода пассажиров открылся на вокзале Брянск-Орловский

На вокзале Брянск-Орловский открылся новый павильон, через который осуществляется вход на территорию комплекса и платформы со стороны Волгоградского переулка. Павильон оснащен интроскопами и рентгенотелевизионным оборудованием. Для создания комфортных условий для пассажиров в осенне-зимний период в помещении установлена тепловая завеса, а также инфракрасный обогреватель. Работа павильона осуществляется в круглосуточном режиме.

Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Как сообщает Телеграмм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau, заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.