Лестницу в Выгоничах починили после жалобы в прокуратуру

Лестницу на остановке в Выгоничах починили после жалобы жителей в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратились жители посёлка Выгоничи. Она рассказали, что в населённом пункте около остановки «Совхоз «Северный» на трассе А-240 «Брянск-Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» есть лестница. Ступени сооружения разрушены. Передвигаться по неё опасно для здоровья.

Прокурор внес представление руководителю организации, обслуживающей трассу. После этого лестницу оперативно починили.