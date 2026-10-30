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ЖКХ

Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту

2026, 30 октября 11:49
Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Донбасской. Более 500 метров дороги от улицы Металлургов до улицы Северной обновила подрядная организация ООО «Профдорстрой».

Рабочие лоджии двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Освещают дороги новые светодиодные фонари.Также подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку. 

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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