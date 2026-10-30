Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту

2026, 30 октября 11:49

Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Донбасской. Более 500 метров дороги от улицы Металлургов до улицы Северной обновила подрядная организация ООО «Профдорстрой».

Рабочие лоджии двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Освещают дороги новые светодиодные фонари.Также подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».