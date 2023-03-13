На Брянщине потеплеет до 10 градусов

Во вторник в Брянской области потеплеет до 10 градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 14 марта, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт дождь и мокрый снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 15-17 м/с.

Температура ночью опустится до -3ºC. Днём воздух прогреется до +10ºC.