На подрядчика в Клинцах завели дело за нарушение срока контракта

На подрядчика в Клинцах прокуратура завело дело об административном нарушении за законченный поздно капитальный ремонт дороги.

Прокуратура города Клинцы выявила нарушения при исполнении муниципального контракта. Подрядчик ремонтировал дороги по улицам Складочной и Займищенской в городе. В указанный в контракте срок строители не справились с объемом работ.

Прокуратуры возбудила дело об административном правонарушении за неисполнение обязательств на директора подрядной организации. Материалы рассмотрит мировой судья. Ремонт дороги рабочие всё-таки завершили.