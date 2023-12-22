На представителя УК возбудили дело после падения наледи на мужчину в Брянске

На представителя управляющей организации завели административное дело после падения с крыши наледи на 68-летнего мужчину в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Советского района Брянска провели проверку происшествия на проспекте Ленина в областном центре. 18 декабря с крыши многоквартирного дома №6 наледь упала на 68-летнего мужчину. Пешеход попал в больницу.

Прокуратура выяснила, что управляющая компания вовремя не очистила кровлю здания от наледи. На ответственное должностное лицо УК возбудили дело об административном правонарушении. Директору организации прокуратуре внесла представление с требованием держать дом в надлежащем состоянии.