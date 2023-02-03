Начальника брянского ДРСУ обвиняют в растрате

Начальника Новозыбковского ДРСУ обвиняют в растрате более 279 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В суд ушло уголовное дело растрате в отношении начальника Новозыбковского ДРСУч АО «Брянскавтодор». По версии следствия, в 2020 году мужчина отдал знакомому имущество стоимостью более 279 тысяч рублей, принадлежащее «Брянскавтодор»,

Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.