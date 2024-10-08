Напор воды понизят в Брянске из-за ремонта

Напор воды понизят в трёх районах Брянска из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске в ночь с 8 на 9 октября понизят напор воды в Бежицком, Советском и Фокинском районах. А полностью водоснабжение отключат в 10-м микрорайоне, по улице Флотской, ЖК «Мичуринский» (улица Андрея Рублева) и в посёлке Малое Кузьмино.

В этот период специалисты будут проводить плановый ремонт на Бордовичских водозаборных сооружениях.