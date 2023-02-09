Наркоторговца из Калужской области брянский суд отправил в колонию

Наркоторговца из Калужской области брянский суд приговорил к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на торговлю запрещёнными веществами в крупном размере. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель Калужской области.

В июне 2022 года мужчина получил для распространения более 3 грамм метадона. Он сделал более мелкие «закладки». В качестве вознаграждения мужчина получал часть наркотиков. Незаконную деятельность пресекли правоохранители.

Ранее фигурант уже был судим за незаконный оборот наркотических средств. Суд отправил его в колонию ещё на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.