Недостроенный дом огородили в Брянске
Недостроенный 14-этажный дом огородили в Брянске по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Брянска выявили нарушение законодательства о муниципальной собственности. Так, Арбитражный суд понудил горадминистрацию принять в собственность недостроенный 14-этажный дом в Советском районе. Но мэрия исполнять требование не спешила. А доступ в недострой был открыт для посторонних.
Прокурор города внес представление главе администрации. После этого здание приняли в муниципальную собственность и оградили забором.
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