Недостроенный дом огородили в Брянске

Недостроенный 14-этажный дом огородили в Брянске по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брянска выявили нарушение законодательства о муниципальной собственности. Так, Арбитражный суд понудил горадминистрацию принять в собственность недостроенный 14-этажный дом в Советском районе. Но мэрия исполнять требование не спешила. А доступ в недострой был открыт для посторонних.

Прокурор города внес представление главе администрации. После этого здание приняли в муниципальную собственность и оградили забором.