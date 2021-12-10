Некачественные продукты выявила прокуратура в соцучреждениях Брянской области

К административной ответственности привлечено 100 должностных лиц.

Прокуратура Брянской области проверила качество пищевой продукции в школах, детских садах и учреждения социальной защиты населения.

В Фокинском районе Брянска прокуратура в организации, которая поставляет курицу в образовательные учреждения, выявила несоблюдение температурного режима и продуктового соседства при хранении продуктов. Такие же нарушения обнаружили сотрудники надзорного органа и в Гордеевском, Красногорском, Суземском и Жирятинском районах области.

В Мглинской школе № 2 не было необходимых измерительных приборов и журналов учёта температуры и влажности. Кроме того, работники не проходили аттестацию для работы с пищевыми продуктами. В Дятьково, Клинцах, Советском, Брянске, Мглинском, Навлинском, Жуковском, Стародубском, Климовском, Трубчевском районах прокуроры выявляли случаи поставки в учреждения соцзащиты продуктов с содержанием лекарственных средств.

Прокуратура Брянской области вынесла 125 представлений и возбудила 120 дел об административных правонарушениях. К дисциплинарной ответственности привлекли 106 человек, а к административной — 100. По материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела.