Нетрезвый водитель пытался подкупить инспекторов ГИБДД в Брянске
Водителя из Сельцо обвиняют в попытке дать взятку инспекторам ГИБДД за несоставление протокола об управлении машиной в пьяном виде. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Правоохранители в Брянске возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки сотрудникам дорожно-патрульной службы. В преступлении обвиняют 38-летнего жителя города Сельцо.
По версии следствия, 20 июля пьяного мужчину за рулем машины задержали инспекторы ДПС на улице 50-й Армии в Бежицком районе областного центра. Мужчина решил избежать наказания. Он передал полицейским 80 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Правоохранители деньги не взяли.
Следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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