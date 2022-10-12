Ночью на Брянщине похолодает до минус одного градуса

В четверг, 13 октября, в Брянской области будет переменная облачность и без осадков.Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на четверг в Брянской области температура воздуха опустится ниже нуля, сообщили в региональном МЧС.

С новосельем! На прошлой неделе в Сычевке состоялось радостное событие — семь молодых врачей, в том числе выпускников Смоленского государственного медицинского университета, получили ключи от квартир в доме на улице Бычкова. Он был построен специально для медработников Сычевской межрайонной больницы. Ключи медикам вручил , который лично поздравил их с новосельем. В новом трёхэтажном доме — 6 двухкомнатных

Когда откроют мост? В Смоленской области продолжается работа на Крестовоздвиженском и Фроловском мостах — объектах, завершения ремонта которых с нетерпением ждут местные жители. Темпы ремонта обсудили на совещании, которое провёл с подчинёнными из строительного блока . Глава региона подробно рассказал о том, что происходит на объектах. В Вязьме на Фроловском мосту подрядчик — компания «Мост-СпецСтрой» — проводит бетонирование

В диалоге с бизнесом В регионе мобилизованных обеспечат всем необходимым. Частичная мобилизация остаётся темой номер «один» в новостной повестке по всей стране. В том числе и в Смоленской области. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провёл встречу с региональным бизнес-сообществом, на которой обсуждались вопросы материально-технического обеспечения смоленских призывников, как призванных по частичной мобилизации, так и добровольцев, участвующих в спецоперации

С повесткой на руках Как проходит частичная мобилизация в регионе? В России проводится частичная мобилизация, указ о которой президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. О вручении повесток смолянам, недопустимости так называемых перегибов на местах и поддержке семей военнослужащих говорили участники расширенного межведомственного совещания, посвящённого организации частичной мобилизации в регионе. Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона

Условия для личного состава На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал на сборном пункте временного пребывания смоленских военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ, генерал-полковником Александром Ивановичем Ленцовым он оценил условия размещения мобилизованных, их питания и обеспечения. «Лично убедился, что помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками.