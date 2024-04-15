Новые остановки для пассажиров автобусов поставили в Клинцах после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о ужасающем состоянии остановочных комплексов «ДЭУ» по улице Парижской Коммуны и улице Литвинова в Клинцах. Ржавые конструкции без стен не только плохо выглядели, но и абсолютно не защищали от непогоды пассажиров, ожидающих автобусы.

Прокурор внёс администрации города представление с требованием устранить нарушения требований. После этого в городе появились новые остановочные комплексы.