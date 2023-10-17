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Опасные детские площадки обнаружили в Жирятино

2023, 17 октября 16:30 Разное
Опасные детские площадки обнаружили в Жирятино
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Игровые площадки с переломанными элементами обнаружили в двух дворах села Жирятино. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

В Жирятинском районе сотрудники надзорного ведомства обнаружили несколько небезопасных для детей игровых площадок. Нарушения нашли около дома 55 по улице Ленина и дома 15 по улице Мира  в селе Жирятино. Там оборваны канаты, оторваны сидения на качелях, сломаны настилы на горке и лавочки.

Прокурор внес главе районной администрации представление с требованием устранить нарушения. 

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