Площадки починили в Комаричах после вмешательства прокуратуры

Две детские площадки починили чиновники в Комаричах после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуру Комаричского района выявили нарушение законодательства при содержании детских площадок,сделанных по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Так, двух игровых территориях на улицах Победы и Комсомольской в посёлке Комаричи работники надзорного ведомства обнаружили сломанное оборудование, острые края у скамеек и игровых комплексов, растительность на песочнице, а также мусор и отсутствие ремонта.

В орган местного самоуправления прокурор направил представление. После этого чиновники привели игровые площадки в порядок.