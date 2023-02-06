Подрядчик не закончил строительство водозабора в Брянске

Подрядчик не закончил в срок строительство водозабора в Советском районе областного центра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Советского района Брянска выявила нарушения при реализации региональной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Управление капитального строительства Брянска заключило с подрядной организацией контракт на строительство водозаборного сооружения на территории технологического комплекса «Северный». Но работы в срок не закончились. На начало 2023 года объект готов лишь на 46,4%.

На руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении.Его рассмотрит суд. Устранение нарушений контролирует прокуратура.