Подрядчик повредил коммуникации при благоустройстве в Жуковке

Подрядчик повредил коммуникации и не закрыл колодцы при благоустройстве в Жуковке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомтсво Жуковского района проверило соблюдения законодательства при исполнении государственного контракта. Подрядная организация занимается комплексным благоустройством улицы. Почтовой и городского парка в городе Жуковке.

Сотрудники прокуратуры обнаружили на местее проведения работ незакрытые смотровые колодцы не закрыты крышками. Ограждений и сигнальное освещение на месте земляных работ также не было.

Кроме того, работники подрядной организации повредили высоковольтную линию подземных электрических сетей. Без согласования с сетевой организацией, они рыли землю в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций.

Прокуратура внесла представление генеральному директору организации.