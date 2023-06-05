Подрядчик заплатит 2,6 млн рублей за непостроенный ФОК в Выгоничах

Подрядчик по решению суда заплатит 2,6 млн рублей за непостроенный в срок ФОК в Выгоничах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Выгоничского района выявили нарушения законодательства о контрактной системе.

Так, администрация Выгоничского района и подрядная организация заключили контракт на строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Выгоничи. Но комплекс в срок не был построен.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал подрядчика на 2,6 млн рублей. Тот обжаловал решение, но суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения.