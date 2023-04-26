Подрядчика брянский суд оштрафовал на полмиллиона рублей за нарушение контракта

Сотрудники надзорного ведомства в Климовском районе узнали, что подрядная организация нарушила сроки контракта о реконструкции объектов водоснабжения в селе Лакомая Буда и селе Кирилловка Климовского района. Работы вели по региональному проекту «Чистая вода». Руководителя подрядной организации оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей.

Подрядчика брянский суд оштрафовал на полмиллиона рублей за нарушение срока контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а

4 млрд рублей на развитие Краткие итоги визита Михаила Мишустина в регион. На прошлой неделе на Смоленщине с рабочим визитом побывал премьер-министр Михаил Мишустин, который провёл встречу с врио губернатора Василием Анохиным. Стороны договорились о том, что Правительство РФ направит дополнительно около 4 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и системы здравоохранения региона. В ходе рабочей встречи Василий

Социальный координатор слушает! В Смоленской области запустили онлайн сервис для участников СВО и членов их семей «Zа добро». Хорошими новостями поделился со смолянами врио губернатора Василий Анохин. Сервис позволяет задать вопрос, сообщить о проблеме и получить обратную связь. Он работает в закрытом режиме, а зарегистрироваться в нём помогают сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей, который

Генеральная уборка Смоленская область присоединилась ко Всероссийскому субботнику. Акция прошла во всех районах Смоленщины — жители привели в порядок улицы, общественные пространства и памятные места. В субботнике принял участие и врио губернатора Василий Анохин, который вместе с командой убрал улицу Войкова в Смоленске. «Выбрал одно из самых неухоженных мест в историческом центре города. Местные жители подтвердили, что

Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни мая В праздничные дни мая изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: № 6323/6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая и № 6207 Вязьма – Сафоново проследуют по маршруту 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая; № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль – Брянск и № 6433/6434 Вязьма –