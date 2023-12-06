Подрядчика брянский суд оштрафовал на полтора млн рублей за недостроенную спортплощадку

Подрядчика брянский суд оштрафовал на полтора миллиона рублей за недостроенную спортплощадку в посёлке Красная Гора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Красногорского района выявили нарушение условий муниципального контракта. Так, подрядчик должен был построить «умную» спортивную площадку в посёлке Красная Гора в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Но сооружение так и не появилось в установленный контрактом срок.

Подрядчика привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 1 млн 48 тысяч рублей.