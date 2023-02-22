Пожарные полтора часа тушили дом в брянском посёлке

Пожарные за полтора часа справились с огнём в жилом доме в посёлке Красный Колодец. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ранним утром в спасательное ведомство сообщили о пожаре в посёлке Красный Колодец Брасовского района. На улице Первомайская загорелся жилой дом.

Прибывшие на происшествие два пожарных расчета полтора часа боролись с огнём. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты.