Прокуратура контролирует строительство столовой в школе Мглина по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Мглинского района проверила исполнение муниципального контракта в рамках национального проекта «Образование». Так, в Мглинской школе № 1 подрядчик должен построить столовую. Завершить работы по договору специалисты должны до 31 октября. Но объект готов лишь на 64%.

Прокурор объявил предостережение подрядчику. Меньше чем ща месяц тот должен завершить строительство.