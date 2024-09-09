Прокуратура обнаружила обман при капремонте дороги в Дятьково

Дело о мошенничестве при капремонте дороги в Дятьково возбудили после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства о контрактной системе. 6 марта 2023 года администрация Дятьковского района заключила с подрядной организацией контракт о капремонте улицы Садовой в Дятьково на более чем семь млн рублей. Работы были завершены и оплачены. Но оказалось, что подрядчик подделал в актах информацию. Объеме выполненных работ он завысил более чем на 580 тысяч рублей.

По материалам проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ход расследования контролирует надзорный орган.