Прокуратура помогает жительнице Клинцов оформить пособие на ребёнка

Прокуратура через суд помогает жительнице Клинцов оформить пособие на дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В прокуратуру города Клинцы обратилась женщина. Она рассказала, что соцотдел не назначает выплаты на несовершеннолетнюю дочь, как ребенку, проживающему в зоне с правом на отселение. Мотивировали отказ отсутствием регистрации по месту жительства в зоне радиоактивного загрязнения. При этом семья несовершеннолетней с 2019 года постоянно проживает в городе Клинцы.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция требования удовлетворила. Теперь надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения суда.