Прокуратура требует наказать подрядчика за обвалившийся потолок в школе Унечи

Прокуратура требует наказать подрядчика за обвалившийся потолок в коридоре школы №5 Унечи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Унечского района завершила проверку информации в соцсети об обрушении потолка в школе № 5 в Унече. Инцидент произошёл днем 7 февраля. В холле учебного заведения на пол рухнуло потолочное покрытие на площади 9,4 квадратных метров.

Прокуратура решила, что подрядчик занимавшийся капремонтом в 2022 году не соблюдал требования к качеству работ. Надзорное ведомство также отметило вину администрации школы. Руководство вовремя не ограничило доступ в коридор, где произошло обрушение.

Прокуратура внесла представления в адрес руководства подрядной и образовательной организаций с требованием наказать виновных лиц.