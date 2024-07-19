Прокуратура требует огородить заброшенные дома в Брянске

Прокуратура требует огородить три расселённых двухэтажных дома в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Фокинского района Брянска выявила нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности бесхозяйных зданий. На проспекте Московском три двухэтажных кирпичных дома 1955 года постройки были расселены в прошлом году. Но заброшенные здания не огорожены, а рядом складируют бытовые отходы. А в марте в одном из домов произошёл пожар.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием к Брянской городской администрации по ограничению свободного доступа в заброшенные дома.