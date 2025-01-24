Прокуратура требует ограничить доступ в два дома в Брянске

Прокуратура требует ограничить доступ в два расселённых дома на улиц Локомотивная в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Володарского района Брянска выявила нарушения при ограничения доступа на аварийные объекты. В 2016–2017 годах расселили аварийные многоквартирные дома № 1 и 2 «а» на улице Локомотивная. Не один год здания стоят полуразрушенные, с открытыми оконными и дверными проёмами.

Прокуратура обратилась в суд с исками к Брянской городской администрацией. Ведомство требует ограничить доступ в разрушенные дома.