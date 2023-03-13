Прокуратура требует отремонтировать мемориал в Ущерпье

В надзорное ведомство Клинцовского района пожаловались жители. Расположенный на территории Рожновского сельского поселения в селе Ущерпье Клинцовского района памятник погибшим односельчанам в Великой Отечественной войне находится в неудовлетворительном состоянии. Мемориал давно не видел ремонта.

Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 6,6% в январе-феврале В январе-феврале 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 400 тыс. тонн, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За 2 месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: лесные грузы – 25,3 тыс. тонн (+36,8% к январю-февралю 2023 года);

«Важна каждая победа!» Смоленск принял более ста спортсменов из разных городов страны. В областном центре прошли соревнования по дзюдо. На базе Смоленского университета спорта встретились 124 дзюдоиста из 19 регионов. Девушки и юноши в возрасте до 23 лет вышли на татами, чтобы побороться за главный приз — путёвку на первенство России в Екатеринбург. Честная борьба Приветствовал и наградил

Совет дома моего Как и для чего проводить общее собрание собственников? Что можно решить на общем собрании дома, как часто надо собираться, сколько голосов требуется для кворума и как расписываться за несовершеннолетних детей? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе прямого эфира, который прошёл на прошлой неделе и был посвящён теме «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме».

Первая помощь на селе В регионе обновляют ФАПы. Значение ФАПов для жителей деревень и посёлков, тем более отдалённых населённых пунктов, трудно переоценить. Ведь фельдшеры оказывают первую доврачебную помощь, проводят диагностику и при необходимости направляют пациента к узкопрофильному специалисту. Сегодня в ФАПах региона трудятся почти 200 человек. С открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов создаются более комфортные условия для работы специалистов и для

Искусство требует поддержки В Смоленском институте искусств за счёт областного бюджета обновят материально-техническую базу, чтобы студенты смогли заниматься в более комфортных условиях. О таких решениях рассказал губернатор Алексей Островского после посещения вуза. О существующих проблемах коммунального характера, создающих сложности для полноценного образовательного процесса, студенты института сами рассказали главе региона во время его встречи с молодёжными активистами на форуме