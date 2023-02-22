Прокуратура требует отремонтировать мост в Клинцовском районе

Прокуратура требует дорожное управление обследовать и отремонтировать мост на дороге в Клинцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура отреагировала на публикацию в группе «Подслушано Клинцы» во Вконтакте. Жители пожаловались на разваливающийся мост в Клинцовском районе.

Сотрудники ведомства привлекли специалистов и обследовали сооружение на автомобильной дороге «Клинцы-Ущерпье-Красная Гора» на 25 км + 230 м. Они зафиксировали разрушения тротуарных блоков и полотна, деформационных швов, а также балок, опор и насадок. Колесоотбойный брус покрыт сколами и трещинами, а перила не закреплены и повреждены. Также на лестницах не ограждений.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к управлению автомобильных дорог Брянской области с требованием провести обследование моста и отремонтировать его.