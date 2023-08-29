Прокуратура требует УК разобраться с опасными площадками в Брянске

Сотрудники надзорного ведомства Советского района областного центра отреагировали на публикации в социальной сети о детских игровых площадках в аварийном состоянии. Речь шла о территории парка «Звёздный», а также двора многоквартирных домов № 34 по ул. Емлютина, № 1 по ул. Грибоедова, № 41/1 по ул. Костычева.

Так, на площадках нет противоударного покрытия, зато есть незакрепленные металлические конструкции. А горки, качели и лестницы разбиты и сломаны и могут стать причиной травм детей.

Прокурор района внес в адрес директоров управляющих компаний представления.