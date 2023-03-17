Прокуратура возбудила дела на сотрудников УК в Климово

Прокуратура возбудила административные дела на сотрудников управляющей компании в Климово за нарушения САнПиН и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры Климовского района отреагировали на публикацию в социальной сети «ВКонтакте». Жители многоквартирного дома № 2 по улице Лесной посёлка Климово жаловались на ненадлежащее состояния здания и прилегающей территории.

Прокуроры привлекли к осмотру специалистов Роспотребнадзора и МЧС. Они выяснили, что управляющая организация плохо следит за состоянием общего имущества. В частности, часть облицовочного слоя на фасаде обрушилась, а детская площадка находится в ненормативном состоянии. Также коммунальщики нарушили требования санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности.

При этом администрация Климовского района мер по устранению нарушений не приняла. Хотя часть квартир находятся в муниципальной собственности и распределены между детьми-сиротами.

Прокуратура внесла представления в адрес главы администрации района и гендиректора управляющей организации. На ответственных должностных лиц УК возбудили дела об административных правонарушениях.