Ребенку-инвалиду из Погарского района выписали лекарство после жалобы в прокуратуру

Ребенка-инвалида из Погарского района обеспечили важным лекарством после жалобы его матери в прокуратуру.

Сотрудники надзорного ведомства отреагировали на обращение жительницы Погарского района. Женщина воспитывает ребенка-инвалида с редким заболеванием. Он нуждается в паллиативной помощи, жизненно важными медицинскими изделиями и лекарствами. При этом в Погарской больнице рецепты на необходимые препараты ребенку выписывали в недостаточном количестве или и вовсе не выдавали.

Прокуратура обратилась с иском в суд с требованием к профильному департаменту и больнице. Главного врача медицинского учреждения привлекали к административной ответственности и оштрафовали. Теперь ребенок получает необходимые лекарства, медицинские изделия и энтеральное питание.