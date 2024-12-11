Регоператор закупил бронежилеты и каски для сотрудников в Климовском районе

Регоператор закупил бронежилеты и каски для сотрудников транспортной компании в Климовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Водители муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» в Климовском районе выходят на работу в бронежилетах и касках. Региональный оператор позаботился о безопасности работников. Компания закупила пять комплектов индивидуальной защиты. На фото — водители мусоровоза Геннадий Лифанов и Сергей Демков.

Фото: газета «Авангард» Климовского района